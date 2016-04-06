Тагильчане привезли целую россыпь наград с международного конкурса детского и молодежного творчества (ФОТО)

Международный конкурс-фестиваль «Преображение» проходит в Санкт-Петербурге уже 8 лет. В этом году в северную столицу съехалось более 700 артистов из России, Швеции, Финляндии и с Украины.

Свои творческие навыки участники демонстрировали в разных сферах: это вокал, хореография, цирковое искусство, инструментальная музыка и художественное слово.

Тагильчане собрали целый «урожай» наград. Группа «Джерри», а также солистки Анна Русакова и Алина Асадуллева удостоены Дипломов Лауреата I степени. Диплом Лауреата II степени достался группе «Каникулы». Наконец, группа «Гулливеры» и Михаил Сурин получили Дипломы Лауреата III степени.

Начало апреля для тагильских артистов стало весьма богатым на награды. Хореографический коллектив «Вдохновение» ГДДЮТ стал лауреатом на международном конкурсе «Восточная сказка». А драматический театр получил свою первую «Золотую кочерыжку».