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Тагильский хореографический коллектив из ГДДЮТ завоевал награды на международном конкурсе (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский хореографический коллектив из ГДДЮТ завоевал награды на международном конкурсе (ФОТО)

6 апреля 2016, 08:30Свободное времяТимофей Данилов
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