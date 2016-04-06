Тагильский хореографический коллектив из ГДДЮТ завоевал награды на международном конкурсе (ФОТО)

Нижний Тагил представляли воспитанники студии современного танца «Вдохновение» Дворца детского и юношеского творчества. Тагильские танцоры покорили жюри, в составе которого были заслуженные деятели культуры и искусства не только России, но и других стран.

В номинациях «Эстрадный танец» и «Современный танец» тагильчане стали лауреатами I, II и III степени.

Впрочем, помимо престижных наград, танцоры привезли на Урал массу впечатлений: ребята были участниками мастер-классов, творческих встреч, которые проходили в рамках Международного конкурса. Кроме того, тагильские дарования познакомились с главными достопримечательностями столицы республики Татарстан.

TagilCity.ru напоминает, что на прошлой неделе группа «Прищепки» ДК «Юбилейный» отличилась в финале Всероссийского конкурса «Золотой петушок». Там юные вокалисты стали лауреатами II степени.