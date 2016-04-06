В Нижнем Тагиле появились арт-подъезды (ФОТО)
Всего художники Нижнего Тагила украсили около десяти подъездов в разных районах города.
Среди улиц, в подъездах которых побывали художники, можно назвать: Карла Либкнехта, Карла Маркса, Булата Окуджавы, Газетную и некоторые другие. Подробную информацию о расположении своих произведений художники публикуют в сообществе «Арт-падик» в одной из социальных сетей.
Проект «Арт-падик» направлен на популяризацию современного искусства и внедрение его в пространства, которые выставочными не назовешь говорится в описании сообщества в социальной сети.
Журналисты TagilCity.ru поговорили с художницей, украсившей последний на текущий момент подъезд по адресу К. Либкнехта, 47 (подъезд 1).
Всего украшено не менее семи подъездов. В подъездах размещаются копии, не оригиналы работ. Оригиналы работ находятся в арт-пространстве «Яйцо». Там они будут находиться до конца выставки. То, как долго провисят в подъездах размещённые копии, зависит от того, понравится ли жильцам наше творчество рассказала журналистуTagilCity.ru художница Алиса Горшенина.
Алиса отметила, что «Арт-падик» - это авторский проект другой тагильской художницы - Дарьи Цветковой.
TagilCity.ru напоминает о том, что современное искусство и связанная с ним субкультура активно развиваются в Нижнем Тагиле. В городе проходят выставки и акции, связанные с современным искусством.
Но бывает и так, что творчество художников остаётся не понятым и не принятым тагильчанами.
Хотите ли вы украсить свою квартиру? Например, постелить красивые ковры? Сибирская ковровая компания изготавливает современные ковры для различных комнат.
© Эрик Х., TagilCity.ru