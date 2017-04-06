Директор турфирмы в Заречном не выходит на связь: клиенты остались без денег и отдыха

Стало известно, что организация «ПаспорТТур» приняла множество клиентов, предварительно взяв с них деньги. Однако на этом оформление путёвки закончилось.

Судя по документам, хозяйкой бизнеса является Наталья Кудряшова, сейчас на нее подали 4 заявления в полицию.

В социальных сетях женщина не появлялась также с 1 апреля. На своей странице она оставила запись о некой «информационной травле» со стороны клиентов:

Идет от недовольных туристов, вопрос с которыми был решен, принесены извинения, денег никто никому не должен. Но они решили на этом не останавливаться и задавить мою турфирму по полной программе. То и дело появляются различные сообщения в интернете, не соответствующие действительности – то я сбежала, то уголовное дело заведено… Заявляю – это все чушь, ложь и провокации.

Однако на контакт женщина действительно не выходит. В полиции сообщили, что местоположение бизнесвумен сейчас устанавливается. По всем заявлениями будет возбуждено уголовное дело, пишет Ura.ru.