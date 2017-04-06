Легендарная музыкальная группа N.E.V.A из Екатеринбурга распалась

Для поклонников творчества уральских музыкантов эта новость стала неожиданностью. Официальное обращение появилось на странице группы ВКонтакте.

В распаде группы никто не виноват, так сложилась судьба. Последние полгода, в группе были постоянные разногласия и конфликты. Мы перестали быть командой. Мы видели разное будущее. Было много ситуаций, которые отдалили нас. И каждый приложил к этому руку пишет солист группы «N.E.V.A» Кирилл Нечаев.

Понимание того, что всё движется к завершению, пришло не сразу.

Ключевым в принятии решения о распаде для меня стало то, что ребята решили создать сольный проект и поделить репетиции пополам. Первую половину репетиции они бы занимались своим творчеством, а на вторую приходил бы я и мы бы занимались творчеством группы N.E.V.A. Именно в этот момент я понял, что группа уже распалась. Ни я, ни Алексей не были согласны на такое. Я отказался от своего сольного проекта в 2014. Потому, что когда хочешь чего-то добиться, нужно направлять все свои силы на что-то одно. Бить в одну точку, несмотря на трудности. Только тогда что-то получится говорит Кирилл Нечаев.

Коллектив образовался в 2009 году в Екатеринбурге. Они стали одними из полуфиналистов шоу «Главная сцена». Их попадание туда сопровождалось конфликтом с жюри из-за нежелания брать в коллектив девушку-участницу. Но всё-таки несмотря на резкость, талантливым парням решили дать шанс. Их гастрольная деятельность вскоре далеко вышла за пределы родного Екатеринбурга.

Название сложилось из первых двух букв фамилий авторов песен: Нечаева Кирилла и Васильева Глеба. Двух других участников зовут Александр Мехоношин, который становился номинантом премии «Человек года» в прошлом году и Ноиль Хабибуллин. Директором группы был Алексей Панин.

О причине распада бывшие участники музыкального коллектива отзываются практически единогласно, но каждый понимает её нюансы по-разному.

Ребята сказали, что причина создания их сольного проекта в том, что я не даю им творчески реализовываться, что большая часть наших песен и реализованных идей принадлежит мне. Я понял, что за мной, как за лидером коллектива, больше не хотят идти, и я уже и не хочу никого за собой вести, как это было раньше. Мы выросли. И каждый почувствовал в себе новые силы для нового будущего. За это я безмерно благодарен группе. Каждому лично. Мы многому друг у друга научились. И разойтись каждому своей дорогой - это самый логичный вывод считает Кирилл.

По мнению Александра Мехоношина, творческие замыслы не могли стать причиной распада группы. И если это произошло, значит, для того были и личные причины.

Существуют сотни успешных примеров, когда музыканты различных групп, в том числе и групп первого эшелона, создают сайд-проекты иной стилистики, которые прекрасно сосуществуют с основной творческой деятельностью, не нанося никакого ущерба. Мы не ставили своей целью уйти из группы N.E.V.A, а лишь хотели расширить свои музыкальные горизонты. Более того, мы искренне ратовали за продолжение деятельности группы N.E.V.A, за продолжение студийной работы, за выход долгожданного альбома уверяет бас-гитарист и уроженец Нижнего Тагила Александр Мехоношин.

О том, как было принято решение о распаде группы, мнения расходятся. Если сложить вместе оба варианта, то получается следующая картина. Было собрание, на котором солист группы Кирилл Нечаев объявил об отсутствии совместного будущего у группы N.E.V.A. Группа утверждает, что его решение было категоричным.

Обе стороны считают, что были готовы и даже предлагали сделать прощальный тур для слушателей и своего продюсера.

Я принял решение. Предложил нам разойтись. Чтобы каждый получил то, чего хочет. И предложил мирный путь. Продолжить работу до определенного времени. Сделать прощальный тур, чтобы достойно разойтись. Чтобы не обижать тех, кто любит наши песни. Чтобы вернуть Алексею хотя бы часть его вложений. И все согласились рассказывает Кирилл.

Однако вышло иначе. Музыканты не скрывают, что на этом этапе начали появляться разногласия личного характера и разного видения будущего группы. Это и обусловило лаконичность завершения истории группы N.E.V.A.

Поклонники творчества по-разному отреагировали на это событие. Кто-то поддержал ребят в их стремлении к разноплановому развитию, кто-то остался верным приверженцем старых порядков.

Я думаю, что группу «N.E.V.A» люди слушали не из-за того, что в ней были конкретные люди, а потому, что песни были искренние, добрые, интересные и позитивные. Я думаю, это нужно сохранить в новом коллективе и продолжать дарить людям радость пояснил редакции TagilCity.ru Александр Мехоношин.

Коллектив в феврале 2017 года выступал в шоу «Минута славы», с лета 2016 года велась работа над созданием нового альбома. Ещё в августе прошлого года Владимир Путин стоя аплодировал группе «N.E.V.A», когда они выступали на молодёжном форуме «Таврида» в качестве приглашённых звёзд.

Больше всех из нас потерял Алексей. Он вложил большое количество сил и денег в развитие группы. Благодаря ему мы добились больших результатов. Его вера и доброта сокрушали стены. Он вдохновлял нас. Он верил в нас и нашу музыку. Чтобы избежать денежных споров, он все делил поровну. Продюсер группы получал столько же, сколько и каждый из нас рассказывает Кирилл.

Пока трудно определить какие изменения произойдут в творчестве участников бывшей группы «N.E.V.A ».

Останется четырёхголосие, полюбившееся с «Невы», искренность и душевность на концертах. И как всегда, добро, позитив и солнечное настроение. Сейчас мы пишем новые песни и уже скоро представим их публике сообщает Александр Мехоношин.

У Кирилла Нечаева также есть определённые планы.

Я знаю, что мне делать и вижу путь своего развития. Парни уже занимаются той музыкой, которая им по душе. И тоже двигаются дальше поясняет Кирилл Нечаев.

Сейчас новая группа подбирает себе новое название.

Было бы здорово, чтобы название было солнечным, позитивным. Чтобы название само по себе давало энергию говорит Александр Мехоношин.

Среди предложенных вариантов был и имеющий непосредственное отношение к Нижнему Тагилу - «Сан-Донато», в честь титула легендарных Демидовых, с которым связано немало интересных историй и событий.

Планируем приехать в этом году с концертом и в Тагил. Это замечательный город с крутыми людьми добавил Александр Мехоношин.

Каковы будут последствия этого решение, покажет время.

У всех своя правда. Это было правильным решением для всех нас. Я уверен, что мы будем вспоминать группу как светлое и счастливое время. И, надеюсь, что не будем говорить друг о друге плохо. Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил. И до новых встреч, на концертах новой группы и нового сольного исполнителя подытожил бывший солист группы N.E.V.A Кирилл Нечаев.