Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Тагиле по традиционному маршруту

В 15:30 16 апреля от здания Епархиального управления, расположенного по улице Первомайской, 15, начнет шествие праздничный Пасхальный крестный ход . Сбор горожан пройдет в 15:00.

Свой путь верующие тагильчане будут совершать по улице Ленина, пройдут мимо Нижнетагильской филармонии, ДПП, Администрации города до Театральной площади, где произойдет встреча благодатного огня из Иерусалима. Там же священнослужители совершат в 16:00 праздничное богослужение, посвященное Пасхе.