Пасхальный крестный ход пройдет в Нижнем Тагиле по традиционному маршруту
6 апреля 2017, 14:25Свободное время
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В Нижнем Тагиле традиционно пройдет Пасхальный крестный ход, организованный Нижнетагильской епархией.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 15:30 16 апреля от здания Епархиального управления, расположенного по улице Первомайской, 15, начнет шествие праздничный Пасхальный крестный ход. Сбор горожан пройдет в 15:00.
Свой путь верующие тагильчане будут совершать по улице Ленина, пройдут мимо Нижнетагильской филармонии, ДПП, Администрации города до Театральной площади, где произойдет встреча благодатного огня из Иерусалима. Там же священнослужители совершат в 16:00 праздничное богослужение, посвященное Пасхе.
Афиша «Пасхальный крестный ход»
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