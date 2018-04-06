Учащиеся Нижнего Тагила представили будущее потребительского рынка (ФОТО)

6 апреля в здании Администрации Нижнего Тагила прошёл конкурс «Будущее за потребителем», собравший учащихся 5-11 классов, которые представили на суд жюри свои проекты и эссе о развитии потребительского рынка.

Участники продемонстрировали летающие автомобили, костюм «невидимку», прибор «Соня», запоминающий и анализирующий сны человека, редактор мыслей и многое другое. Среди такого количества бизнес-идей судьям предстояло определить победителей.

За лучший «Товар будущего» награду получили учащиеся школы №66 Андрей Павлов, Ильдар Прописташ и Арам Погосян. В номинации «Услуга будущего» лучшими оказались учащиеся из этой же школы - Елена Гончарова и Мария Кузнецова, а также ученица из школы №49 Шахла Мамедова.

Все призёры получили дипломы и подарки, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.