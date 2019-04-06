Фестиваль партизанского уличного искусства пройдёт в Екатеринбурге в июле

Официальный Instagram-аккаунт фестиваля опубликовал информацию о том, что в июле Екатеринбург вновь станет местом проведения очередного соревнования уличных художников. Участники разрисовывают столицу незаконно, потому об авторстве определенной работы остаётся только догадываться.