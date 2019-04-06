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Фестиваль партизанского уличного искусства пройдёт в Екатеринбурге в июле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фестиваль партизанского уличного искусства пройдёт в Екатеринбурге в июле

Сегодня, 10:20Свободное времяФото: E1.RU
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