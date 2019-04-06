Фестиваль партизанского уличного искусства пройдёт в Екатеринбурге в июле
Сегодня, 10:20Свободное времяФото: E1.RU
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Столица Свердловской области во второй раз примет фестиваль партизанского уличного искусства «Карт-бланш». Отличительной чертой проведения мероприятия является то, что все работы, представленные на конкурс, создаются незаконно, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
Официальный Instagram-аккаунт фестиваля опубликовал информацию о том, что в июле Екатеринбург вновь станет местом проведения очередного соревнования уличных художников. Участники разрисовывают столицу незаконно, потому об авторстве определенной работы остаётся только догадываться.
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Ранее фестиваль «Карт-бланш» был номинирован на премию музыканта-авангардиста и создателя группы «Поп-механика» Сергея Курёхина. Её получают лучшие в области современного искусства.
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