Юная циркачка из Краснотурьинска удивила Максима Галкина
Сегодня, 09:06Свободное времяФото: Скриншот видео Первого канала
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В минувшие выходные на Первом канале вышел снятый в феврале эфир программы с участием юной циркачки из Краснотурьинска Дарьи Никулиной. Девочке удалось удивить ведущего шоу Максима Галкина.
Дарья пять лет занимается цирковым искусством. На шоу она представила номер «Эквилибр на крутящемся диске». Циркачка признается, что сначала держать баланс было тяжело, появлялось головокружение.
Девочка планирует развивать свои способности, чтобы попасть в «Цирк дю Солей» или «Цирк Никулина». Сейчас Дарья делится своими успехами на страничке в соцсети.
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Видео: Первый канал
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