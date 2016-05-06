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Новому скверу на Вагонке в Нижнем Тагиле присвоено название «Солнечный» (ФОТО)
Сюжеты:
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Новому скверу на Вагонке в Нижнем Тагиле присвоено название «Солнечный» (ФОТО)

6 мая 2016, 09:55Свободное времяПавел Щербина
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