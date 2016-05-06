Новому скверу на Вагонке в Нижнем Тагиле присвоено название «Солнечный» (ФОТО)

Новый сквер в Дзержинском районе Нижнего Тагила появился осенью прошлого года. Изначально он был безымянным, но затем Администрация Дзержинского района объявила конкурс на лучшее название нового сквера.

Накануне в сквере был убран мусор. На огромном камне была установлена табличка – сквер «Солнечный».

Фото от 05.05.2016 года

Так сквер выглядел до уборки в 20-ых числах апреля:

TagilCity.ru напоминает о том, что изначально на месте камня планировалось установить символ обновлённого, преобразовавшегося сквера. Кроме того, остаётся нерешённым вопрос о сроках появления в сквере новой трамвайной остановки «Поликлиники».

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