Дошколята и сотрудники ПДН в Николо-Павловском поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)
6 мая 2017, 10:30Свободное время
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Воспитанники детского сада № 30 в Николо-Павловском и сотрудники ПДН отдела полиции № 21 организовали представление для ветеранов и поздравили их с Днем Победы.
Дошколята рассказали стихи о войне, показали музыкальные и танцевальные номера, презентовали свои творческие работы на выставке рисунков.
Ребята своими руками сделали поздравительные открытки и вручили их ветеранам после просмотра кадров боевой хроники Великой Отечественной войны.
Мероприятие завершилось праздничным чаепитием.
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Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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