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Дошколята и сотрудники ПДН в Николо-Павловском поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дошколята и сотрудники ПДН в Николо-Павловском поздравили ветеранов с Днем Победы (ФОТО)

6 мая 2017, 10:30Свободное время
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