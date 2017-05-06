«Ради жизни на земле»: поэтический марафон для дошколят прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Юные артисты в нарядных платьях и костюмах, с георгиевскими ленточками на груди поднимались на сцену, где с гордостью и выражением читали стихи о войне и мире на земле. Благодаря малышам, в тишине библиотечных залов ожили стихи Константина Симонова, Петра Давыдова и др.