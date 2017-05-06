«Ради жизни на земле»: поэтический марафон для дошколят прошел в Нижнем Тагиле (ФОТО)
6 мая 2017, 14:50Свободное время
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В честь Дня Победы в Нижнем Тагиле в городской библиотеке № 1 прошел поэтический марафон для дошколят «Ради жизни на земле».
Сюжеты: Нижний Тагил
Юные артисты в нарядных платьях и костюмах, с георгиевскими ленточками на груди поднимались на сцену, где с гордостью и выражением читали стихи о войне и мире на земле. Благодаря малышам, в тишине библиотечных залов ожили стихи Константина Симонова, Петра Давыдова и др.
После прочтения стихотворения Марины Серовой «Вспомним о войне» все присутствующие отдали дань памяти минутой молчания тем, кто не вернулся с фронта.
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