Участковые уполономоченные полиции Нижнего Тагила поздравили ветеранов с 72-ой годовщиной Победы (ФОТО)

Помимо личных визитов, участковые подготовили листовки для размещения в подъездах, дворах и на информационных стендах. На листах содержится информация с телефонами для связи и добрые пожелания с годовщиной Победы.

Приятно удивлен столь необычному визиту с открытками, цветами и конфетами от участковых участник Великой Отечественной войны, воевавший на Западном фронте. Николай Степанович Ширинкин, 1925 года рождения, который в бою получил тяжелое ранение в ногу. Очень благодарна вниманием участковых уполномоченных вдова участника войны, труженик тыла 88 – летняя Нина Андреевна Петриченко. Она отметила, что такая забота стражей порядка дает большой стимул дальше жить и работать рассказали в пресс-службе полиции.

Главная цель таких мероприятий – не только донести до граждан искренние поздравления, но и напомнить ветеранам о собственной безопасности в современном мире.

Фото: пресс-служба полиции в Нижнем Тагиле