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Участковые уполономоченные полиции Нижнего Тагила поздравили ветеранов с 72-ой годовщиной Победы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Участковые уполономоченные полиции Нижнего Тагила поздравили ветеранов с 72-ой годовщиной Победы (ФОТО)

6 мая 2017, 09:45Свободное время
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