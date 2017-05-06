«Воентур» по УВЗ прошёл в Нижнем Тагиле для воспитанников детских домов из Екатеринбурга (ФОТО)

В Нижний Тагил приехали воспитанники двух детских домов из столицы Урала, передает пресс-служба корпорации. Они побывали в вагоносборочном цехе, познакомились с ходом работ на метизном цехе, а после расположились в настоящей рабочей столовой.

Затем ребята побывали в музее бронетанковой техники УВЗ, а также на полигоне НТИИМ на Старателе. На память екатеринбуржцам останутся не только приятные впечатления, но и эффектные фотографии.

В руководстве детских домов отметили, что для ребят это был незабываемый опыт знакомства с работой предприятия. Информация, полученная под впечатлениями, всегда воспринимается быстрее и легче. Не факт, что ребята станут танкостроителями, однако, если хоть один заинтересуется темой, то это уже хороший результат, уверен Дмитрий Колмаков, инженер-конструктор АО «УКБТМ» и автор книги «Танки Уралвагонзавода».

Фото: пресс-служба УВЗ