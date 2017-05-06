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«Воентур» по УВЗ прошёл в Нижнем Тагиле для воспитанников детских домов из Екатеринбурга (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Воентур» по УВЗ прошёл в Нижнем Тагиле для воспитанников детских домов из Екатеринбурга (ФОТО)

6 мая 2017, 09:15Свободное время
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