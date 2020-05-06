Сервис поиска денег для путешествующих по Казахстану

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Для удобства пользователей Занимаем.kz имеет несколько разделов, что существенно повышает его функциональность. На сайте можно ознакомиться с актуальными предложениями по оформлению наличных, карточных кредитов, ипотеке, автокредитов, а также микрозаймов, которые предлагают МФО, чтобы определиться с кредитором и условиями выплаты средств. Дополнительно можно проанализировать отзывы других заемщиков и изучить информацию о банке или микрофинансовой организации, чтобы иметь достаточно данных для принятия решения о получении денег под процент.

На интернет-ресурсе созданы все условия, чтобы заемщики могли быстро подавать заявки и оформлять самые выгодные кредиты и займы. В частности, указав свой город проживания, можно не только получить список всех актуальных предложений, но и отсортировать их по рейтингу, отзывам или сумме, чтобы иметь больше возможностей для принятия правильного решения.

С помощью финтех-калькулятора можно выяснить насколько ваш кредитор честен с вами и насколько будет отличаться реальная переплата по кредиту о заявленной в рекламе выгодного кредита! Вычисление переплаты возможно не только по обычным кредитам, но даже по микрозаймам с платой за ежедневное пользование деньгами. Результат расчёта можно для удобства распечатать или сохранить на свой смартфон.

На финансовом портале также открыт раздел консультаций, где можно задать вопрос квалифицированному специалисту и получить на него грамотный и аргументированный ответ. А если гражданин хочет расширить свой кругозор, повысить уровень юридической грамотности или ознакомиться со всеми тонкостями и особенностями использования банковских и микрокредитных продуктов, то в этом ему поможет отдельный раздел Zanimaem.kz, который доступен всем посетителям.

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