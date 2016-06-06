Российские школьники смогут ездить со скидкой в поездах даже летом
6 июня 2016, 12:05Свободное время
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Ранее такой дисконтный тариф распространялся только на проезд в течение учебного года. Как считают специалисты, введение 50%-ной скидки – весьма важное и актуальное решение, ведь путешествия для детей должны быть максимально доступны.
Так, примерно 2 миллиона школьников России смогут воспользоваться данным бонусом. Добавим, что данная мера была принята с непосредственным участием премьера Дмитрия Медведева, а также при участии Ольги Голодец, его заместителя.
Нет сомнений в том, что пролонгирование скидки является особенно важной в экономической ситуации РФ. Хочется надеяться, что правительство задумается и об иных, актуальных мерах для школьников.
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