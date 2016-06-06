Российские школьники смогут ездить со скидкой в поездах даже летом

Так, примерно 2 миллиона школьников России смогут воспользоваться данным бонусом. Добавим, что данная мера была принята с непосредственным участием премьера Дмитрия Медведева , а также при участии Ольги Голодец, его заместителя.

Нет сомнений в том, что пролонгирование скидки является особенно важной в экономической ситуации РФ. Хочется надеяться, что правительство задумается и об иных, актуальных мерах для школьников.