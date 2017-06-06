В честь дня рождения Пушкина социальная сеть «ВКонтакте» запускает набор стикеров по мотивам произведений русского поэта (ФОТО)

Сегодня, 6 июня, прошло 218 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, великого русского поэта.

Соцсеть «ВКонтакте» не осталась в стороне от этого события и выпустила совместно с Министерством культуры РФ новые стикеры для пользователей сети. Стикеры разработаны по мотивам известных произведений Пушкина – поэм, стихотворений, прозы, сказок.

Их персонажами стали Евгений Онегин, Дубровский и, конечно, сам автор. При наведении на стикер во всплывающем окне появится информация о том, какому произведению или цитате из него он посвящен.

Набор стикеров на пушкинскую тему предлагается пользователям ВК бесплатно и будет доступен в магазине стикеров «ВКонтакте».

Фото: Социальная сеть «ВКонтакте»

Также к 218-й годовщине поэта в соцсети будет проведен тематический флешмоб с вручением призов от ведущих московских театров и музеев. Авторы самых оригинальных и интересных поздравлений c хэштегами #Пушкиннашевсё или #allweneedisPushkin получат билеты на премьеру оперы «Пиковая дама» в Большом театре, билеты в Государственный исторический музей или индивидуальную экскурсию в Государственном музее А. С. Пушкина.