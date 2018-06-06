Белые грибы и подосиновики появились в лесах Свердловской области
6 июня, 19:50Свободное время
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Как рассказывают жители Свердловской области, в лесах региона уже появились грибы.
По словам грибников, обычно грибной сезон начинается гораздо позже. В этом году раннему появлению грибов поспособствовала погода — май был холодным и дождливым, а в начале июня потеплело.
Подосиновики и белые грибы появились в окрестностях Полевского и озера Балтым, сообщает «Новый день».
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