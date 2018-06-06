«Это правила проекта»: Егор Крид не собирается жениться на модели из Екатеринбурга
6 июня, 15:35Свободное время
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Рэп-исполнитель, участник шестого сезона шоу «Холостяк» признался, что не планирует свадьбу с моделью из Екатеринбурга Дарьей Клюкиной. В интервью с поклонницей Егор Крид заявил, что считает вручение кольца «традицией» в рамках проекта.
Сюжеты: Екатеринбург
Закончился шестой сезон шоу. Избранницей холостяка стала модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина, которой Егор Крид вручил кольцо в финальной серии. Поклонники певца задались вопросом, состоится ли свадьба, сообщает URA.RU.
Егор Крид дал признательное интервью, в котором выразил мнение, что шоу «Холостяк» отличается от реальной жизни. Певец уточнил, что кольцо является правилом проекта, равно как и розы на каждой церемонии. По словам Егора Крида, свадьба участников в этих правилах не прописана.
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