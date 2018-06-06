«Это правила проекта»: Егор Крид не собирается жениться на модели из Екатеринбурга

Закончился шестой сезон шоу. Избранницей холостяка стала модель из Екатеринбурга Дарья Клюкина, которой Егор Крид вручил кольцо в финальной серии . Поклонники певца задались вопросом, состоится ли свадьба, сообщает URA.RU .

Егор Крид дал признательное интервью, в котором выразил мнение, что шоу «Холостяк» отличается от реальной жизни. Певец уточнил, что кольцо является правилом проекта, равно как и розы на каждой церемонии. По словам Егора Крида, свадьба участников в этих правилах не прописана.