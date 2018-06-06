Открытие первой смены лагеря дневного пребывания прошло в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В дневное время дети из 300 тагильских семей посещают лагерь, организованный на базе дворца детского и юношеского творчества. Там же прошло открытие первой смены.

По словам начальника управления образования администрации Нижнего Тагила Игоря Юрлова, именно первая смена является самой насыщенной по количеству детей в лагерях с дневным пребыванием. Это около 4 тыс. детей.

Первая смена посвящена теме волонтерства. Как рассказывает начальник лагеря Яна Фаст, ребята научатся не только дружить, но и помогать пожилым людям, животным, растениям и своим товарищам. Когда смена подойдет к концу, дети подготовят творческие отчеты, которые продемонстрируют на сцене. Тематика второй смены пока неизвестна, сообщает ТК «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»