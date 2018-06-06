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Жители Свердловской области проявляют к произведениям Пушкина средний интерес
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Свердловской области проявляют к произведениям Пушкина средний интерес

6 июня, 18:30Свободное время
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