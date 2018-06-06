Жители Свердловской области проявляют к произведениям Пушкина средний интерес
6 июня, 18:30Свободное время
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6 июня в России отмечается День русского языка, который приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Незадолго до дня празднования был проведен опрос о популярности поэмы «Евгений Онегин».
Сюжеты: Екатеринбург
По данным опроса высокое внимание к произведению отмечается в 85-ти регионах. В Свердловской области — средний интерес к поэме. Больше всего проявляют интерес к «Евгению Онегину» в Астраханской области, в Дагестане и Мордовии.
Также, сегодня, 6 июня, в Екатеринбурге в Храме-на-Крови прошла молитва и панихида, которые были посвящены памяти Александра Сергеевича Пушкина. После молебна на площади перед храмом прошли народные чтения стихов русского поэта, пишет Znak.
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