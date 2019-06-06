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Тагильчане приглашаются к участию в велопробеге «Каменный пояс»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тагильчане приглашаются к участию в велопробеге «Каменный пояс»

Сегодня, 08:16Свободное времяФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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