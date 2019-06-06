Тагильчане приглашаются к участию в велопробеге «Каменный пояс»
Сегодня, 08:16Свободное времяФото: «Центр развития туризма города Нижний Тагил»
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Начался прием заявок для участия в велопробеге «Каменный пояс — Эпизод V». Он стартует в Качканаре 29 июня и завершится в Нижнем Тагиле 7 июля, сообщает Центр развития туризма.
Сюжеты: Нижний Тагил
Туристы в этом году поедут в сторону Пермского края, всего планируется преодолеть 500 километров. Путешественников будет сопровождать автотранспорт, ночлег запланирован в палатках.
Ранее велопробег традиционно стартовал в Нижнем Тагиле, однако за несколько лет к мероприятию присоединились участники из других городов Свердловской области. В прошлом году туристы проехали 450 километров. Путь прошел по Тропе Симеона Верхотурского. Центр развития туризма ежегодно ведет онлайн-дневник поездки.
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