Тагильчане приглашаются к участию в велопробеге «Каменный пояс»

Туристы в этом году поедут в сторону Пермского края, всего планируется преодолеть 500 километров. Путешественников будет сопровождать автотранспорт, ночлег запланирован в палатках.

Ранее велопробег традиционно стартовал в Нижнем Тагиле, однако за несколько лет к мероприятию присоединились участники из других городов Свердловской области. В прошлом году туристы проехали 450 километров. Путь прошел по Тропе Симеона Верхотурского. Центр развития туризма ежегодно ведет онлайн-дневник поездки.