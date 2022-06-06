День России 2022 в Нижнем Тагиле. Программа мероприятий

Жителей города, а также поселков и сел Нижнего Тагила ожидают различные квесты, игры, а также соревнования. В течение всего июня с 10 до 17 часов в ДК поселка Сухоложский в Нижнем Тагиле проводится выставка книг и детского рисунка «Российский триколор».
6 и 8 июня в 14.00 на Тагилстрое в Доме детского творчества на улице Черноморская, 98 пройдет историко-краеведческая игра «Путешествие по планете». 8 июня в 19.00 в ФОК «Президентский» на Уральском проспекте, 65 пройдет турнир по профессиональному боксу.
В течение всего дня «Союз добровольцев России» будет раздавать ленточки в цветах триколора на улицах Нижнего Тагила.
В течение всего дня в лагерях дневного пребывания в Нижнем Тагиле будут проводиться беседы с детьми, а в загородных учреждениях пройдут викторины.