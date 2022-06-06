День России 2022 в Нижнем Тагиле. Программа мероприятий

В День России в Нижнем Тагиле в 2022 году ожидается масса мероприятий. При этом пройдут они не только в день празднования, но и в другие дни. Как и где можно отметить праздник, читайте в материале TagilCity.ru.

Жителей города, а также поселков и сел Нижнего Тагила ожидают различные квесты, игры, а также соревнования. В течение всего июня с 10 до 17 часов в ДК поселка Сухоложский в Нижнем Тагиле проводится выставка книг и детского рисунка «Российский триколор». 6 и 8 июня в 14.00 на Тагилстрое в Доме детского творчества на улице Черноморская, 98 пройдет историко-краеведческая игра «Путешествие по планете». 8 июня в 19.00 в ФОК «Президентский» на Уральском проспекте, 65 пройдет турнир по профессиональному боксу. Празднование Дня России 2022 в Нижнем Тагиле 9 июня 14.00 в Дзержинском доме детского творчества на улице Комитерна, 41 пройдет квест-игра «Дороги России»;

в Дзержинском доме детского творчества на улице Комитерна, 41 пройдет квест-игра «Дороги России»; 11.00 в КРЦ инвалидов по зрению ожидается радиопередача «Родина моя»;

в КРЦ инвалидов по зрению ожидается радиопередача «Родина моя»; 14.00 во Дворце культуры поселка Верхняя Черемшанка состоится конкурс рисунков «Край родной, навек любимый!»;

во Дворце культуры поселка Верхняя Черемшанка состоится конкурс рисунков «Край родной, навек любимый!»; 16.00 во Дворце культуры поселка Уралец под Нижним Тагилом тоже пройдет конкурс рисунков «Мы рисуем мир», а также программа ко Дню независимости;

во Дворце культуры поселка Уралец под Нижним Тагилом тоже пройдет конкурс рисунков «Мы рисуем мир», а также программа ко Дню независимости; С 17 до 19 в детском оздоровительном комплексе «Звездный» в поселке Леневка пройдет игровая программа «Русские забавы»;

в детском оздоровительном комплексе «Звездный» в поселке Леневка пройдет игровая программа «Русские забавы»; С 9 июня 10.00 до 10 июня на ГК Гора Белая пройдет летний фестиваль ГТО. Празднование Дня России 2022 в Нижнем Тагиле 10 июня 10.00 в Спортшколе «Юность» состоится турнир по футболу в честь празднования Дня России;

в Спортшколе «Юность» состоится турнир по футболу в честь празднования Дня России; 10.00 в то же самое время в парке на Руднике им. III Интернационала активисты высадят цветы;

в то же самое время в парке на Руднике им. III Интернационала активисты высадят цветы; 11.00 в ДОК «Звездный» поселка «Леневка» состоится игровая программа «Шире круг»;

в ДОК «Звездный» поселка «Леневка» состоится игровая программа «Шире круг»; 12.00 в микрорайоне Рудник пройдет праздничное чаепитие для приемных семей;

в микрорайоне Рудник пройдет праздничное чаепитие для приемных семей; 17.30 в это время также состоится два мероприятия — фестиваль русского танца в ДОК «Звездный» и внутриклубные соревнования на улице Газетная, 52. Празднование Дня России 2022 в Нижнем Тагиле 11 июня 12.00 во Дворце культуры в Усть-Утке состоится концерт для местных жителей «Россия — любимая наша страна»;

во Дворце культуры в Усть-Утке состоится концерт для местных жителей «Россия — любимая наша страна»; 13.00 во Дворце культуры в Верхней Ослянке также пройдет праздничное мероприятие «Мы верим в Россию!»;

во Дворце культуры в Верхней Ослянке также пройдет праздничное мероприятие «Мы верим в Россию!»; 14.00 общественная организация сохранения и развития башкирской культуры проведет собственное праздничное мероприятие «Курултай Башкир» в своем помещении на улице Фрунзе, 15;

общественная организация сохранения и развития башкирской культуры проведет собственное праздничное мероприятие в своем помещении на улице Фрунзе, 15; 17.00 в Евстюнихе в местном Дворце культуры состоится программа «Мы верим в Россию!»;

в Евстюнихе в местном Дворце культуры состоится программа «Мы верим в Россию!»; 17.30 в «Звездном» ожидается квест «Моя родина». В то же время на улице Вишневая, 77 ТОС «Алапаевский» проведет концертно-игровую программу. В течение всего дня «Союз добровольцев России» будет раздавать ленточки в цветах триколора на улицах Нижнего Тагила. Празднование Дня России 2022 в Нижнем Тагиле 12 июня 10.00 в детском лагере «Антоновский» пройдет торжественная линейка «День флага»;

в детском лагере «Антоновский» пройдет торжественная линейка «День флага»; 11.00 в селе Серебрянка воле местного Дома культуры пройдет праздничное мероприятие «Я люблю тебя, Россия!»;

в селе Серебрянка воле местного Дома культуры пройдет праздничное мероприятие «Я люблю тебя, Россия!»; 11.00 в акватории Тагильского пруда пройдут соревнования по парусному спорту. В «Звездном» в это же время состоится литературно-музыкальный концерт;

в акватории Тагильского пруда пройдут соревнования по парусному спорту. В «Звездном» в это же время состоится литературно-музыкальный концерт; 14.00-16.00 в парке имени Бондина состоится праздничный концерт филармонии;

в парке имени Бондина состоится праздничный концерт филармонии; 16.00-18.00 сразу после этого на площадке у светомузыкального фонтана пройдет еще один концерт «Горжусь тобой, Россия». В это же время в поселке Студеный пройдет конкурс в честь праздника, а в поселке Висим — сход казаков. Празднование Дня России 2022 в Нижнем Тагиле 13 июня В течение всего дня в лагерях дневного пребывания в Нижнем Тагиле будут проводиться беседы с детьми, а в загородных учреждениях пройдут викторины. 11.00 в это время состоится сразу 3 мероприятия. Первое пройдет в ГДДЮТ в актовом зале. Это будет городская досугово-развивающая программа «О России с любовью». Второе — это Дворец культуры «Горняк». Там пройдет познавательная программа «Края свои родные Россией мы зовем». Третье мероприятие ожидается в парке имени Горького. В нем состоится краеведческая олимпиада «Заповедные уголки Урала».

в это время состоится сразу 3 мероприятия. Первое пройдет в ГДДЮТ в актовом зале. Это будет городская досугово-развивающая программа «О России с любовью». Второе — это Дворец культуры «Горняк». Там пройдет познавательная программа 12.00 в поселке Верхняя Черемшанка пройдет конкурс патриотической песни;

13.00 в ДК поселка Висимо-Уткинска дети могут поучаствовать в развлекательной программе «Мы — Россияне!». Празднование Дня России 2022 в Нижнем Тагиле 14 июня 11.00 Дом детского творчества Ленинского района на улице Космонавтов, 12 ожидает всех желающих на программу «Мы — Россияне!»;

13.30 в парке имени Бондина для трудовых отрядов мэра будет проведен квест «Славься, Отечество!».

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