В Нижнем Тагиле объявили победителей XIX Фестиваля театров малых городов

В Нижнем Тагиле завершился XIX Фестиваль театров малых городов. Объявлены имена победителей, сообщает пресс-служба городской администрации.
В состав жюри входили заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда, народная артистка РФ Ольга Остроумова, режиссер Алексей Федорченко и многие другие.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вручила почетные дипломы губернатора региона и минкультуры театрам Глазова и Стерлитамака.
Специальный приз вручил и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Наш зритель благодарен за спектакли, за впечатления, полученные при просмотре. Приезжайте к нам еще, мы всегда будем рады,сказал мэр.
Также призы получила театральная студия «Грань» за спектакль «Дракон».
Лучшим спектаклем большой формы стала постановка «Жил артыннан/Бегущий за ветром» Альметьевского татарского государственного театра, а лучшим спектаклем малой формы – «Озор» Мирнинского театра.
Лучшие работы будут показаны в Москве, на сцене Театра Наций.