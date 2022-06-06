В Нижнем Тагиле объявили победителей XIX Фестиваля театров малых городов

В Нижнем Тагиле объявили победителей XIX Фестиваля театров малых городов
В Нижнем Тагиле объявили победителей XIX Фестиваля театров малых городов
Сегодня, 16:06Свободное времяФото: 1MI
Стали известны имена победителей XIX Фестиваля театров малых городов, проходящего в Нижнем Тагиле с 29 мая по 5 июня 2022 года.

В Нижнем Тагиле завершился XIX Фестиваль театров малых городов. Объявлены имена победителей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В состав жюри входили заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда, народная артистка РФ Ольга Остроумова, режиссер Алексей Федорченко и многие другие.

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вручила почетные дипломы губернатора региона и минкультуры театрам Глазова и Стерлитамака.

Специальный приз вручил и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Наш зритель благодарен за спектакли, за впечатления, полученные при просмотре. Приезжайте к нам еще, мы всегда будем рады,сказал мэр.

Также призы получила театральная студия «Грань» за спектакль «Дракон».

Лучшим спектаклем большой формы стала постановка «Жил артыннан/Бегущий за ветром» Альметьевского татарского государственного театра, а лучшим спектаклем малой формы – «Озор» Мирнинского театра.

Лучшие работы будут показаны в Москве, на сцене Театра Наций.

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