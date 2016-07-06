Тагильские активисты рассказали детям об уголовной ответственности на встрече «Каникулы с общественным советом» (ФОТО)
Накануне тагильские общественники, члены общественного совета при МВД, навестили ребят в детском лагере «Баранчинские огоньки». Активисты провели профилактическое мероприятие по вопросам прав, обязанностей и ответственности юного молодого поколения.
Среди выступающих была Татьяна Пинаева, начальник отдела по делам несовершеннолетних. Она напомнила ребятам о соблюдении основных правил безопасности, разъяснила, что такое преступление и правонарушение, и какую ответственность понесут несовершеннолетние. Она отметила, что до 18-ти лет ответственность за детей несут их родители. Ребята узнали, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за тяжкие преступления можно быть осужденным уже в 14.
Алексей Шалагинов, председатель общественного совета, рассказал, что ребятам понравились ролики и викторины. Они с радостью принимали участие в сценках. По его мнению, такие мероприятия помогают юным гражданам ориентироваться в жизни, и знать, что за любой поступок нужно нести ответственность.
Фото: пресс-служба МВД
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