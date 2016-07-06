Тагильские активисты рассказали детям об уголовной ответственности на встрече «Каникулы с общественным советом» (ФОТО)

Среди выступающих была Татьяна Пинаева, начальник отдела по делам несовершеннолетних. Она напомнила ребятам о соблюдении основных правил безопасности, разъяснила, что такое преступление и правонарушение, и какую ответственность понесут несовершеннолетние. Она отметила, что до 18-ти лет ответственность за детей несут их родители. Ребята узнали, что уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за тяжкие преступления можно быть осужденным уже в 14.