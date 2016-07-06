Житель Екатеринбурга нашел в своем автомобиле трех новорожденных котят (ФОТО)

Свердловчанин Антон в одночасье стал хозяином трёх новорожденных котят. Возвращаясь с семьей домой, мужчина услышал мяуканье. Сначала подумал, что звуки доносятся с улицы и не придал этому значение. Позже кошачий писк повторился. Антон остановился и понял: мяуканье доносится из-под капота.

Осмотрев свой автомобиль, водитель обнаружил новорожденного рыжего котенка рядом с двигателем. Найденыша Антон отнес домой.

Однако мяуканье под легковым автомобилем продолжилось. Как выяснилось, другой светло-рыжий котенок спрятался под иномаркой. Наконец, позже, сев за руль и начав движение, Антон вновь услышал писк животного – 3-й подкидыш находился под решеткой радиатора.

Одного котенка молодой человек отдал матери. Еще двоих пушистых найденышей Антон выхаживает со своей девушкой. Они обработали котят от блох, сейчас кормят новорожденных животных подогретым молоком.

Как котята оказались под автомобилем, можно только догадываться. Возможно, их отнесла туда кошка, решив, что там им будет безопасно. Или же они сами забрались под капот. Хотя второе маловероятно: котятам не больше 2-х недель от роду.

По словам Антона, когда малыши подрастут, он начнет искать им новых хозяев.