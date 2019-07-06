Тагильские спасатели провели праздник безопасности в «Баранчинских огоньках»
Вчера, 22:09Свободное времяФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Специалисты Центра защиты населения, Отдела надзорной деятельности Нижнего Тагила и пожарной части № 13 посетили летний лагерь «Баранчинские огоньки».
Сюжеты: Нижний Тагил
Младшим школьникам рассказали, как вести себя на воде, если потерялся в лесу, а также как правильно действовать при укусе змеи. Ребята смогли примерять экипировку пожарных, изучить устройство пожарной машины, а также потушить очаг возгорания при помощи огнетушителя.
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Мероприятие очень понравилось юным тагильчанам, они проявили интерес к работе спасателей и задавали много вопросов.
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