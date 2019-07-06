Тагильские спасатели провели праздник безопасности в «Баранчинских огоньках»

Младшим школьникам рассказали, как вести себя на воде, если потерялся в лесу, а также как правильно действовать при укусе змеи. Ребята смогли примерять экипировку пожарных, изучить устройство пожарной машины, а также потушить очаг возгорания при помощи огнетушителя.