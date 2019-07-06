В Екатеринбурге проходит концерт группы «Ленинград»

По словам гостей мероприятия, концерт задержали более, чем на час. Также горожане пожаловались на отсутствие мусорных контейнеров и давку во время проверки билетов. Напомним, ранее сообщалось, что организация безопасности на концерте обойдется в три миллиона рублей.