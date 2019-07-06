В Екатеринбурге проходит концерт группы «Ленинград»

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На «Екатеринбург Арене» проходит концерт группы «Ленинград». Согласно цифрам на табло, на стадионе присутствуют более 30 тысяч человек, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам гостей мероприятия, концерт задержали более, чем на час. Также горожане пожаловались на отсутствие мусорных контейнеров и давку во время проверки билетов. Напомним, ранее сообщалось, что организация безопасности на концерте обойдется в три миллиона рублей.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Несмотря на организационные сложности, многие зрители довольны мероприятием, особенно качеством звука. Екатеринбуржцы и гости города исполняют вместе с участниками группы «Ленинград» хиты «Кабриолет», «Экспонат», «На лабутенах» и другие.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей