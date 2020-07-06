Уральцы в июле смогут увидеть полет МКС на фоне Марса и Луны

Так, 11 июля в 2.38 МКС будет пролетать на фоне Марса, а 25 июля в 22.41 — на фоне Луны.

Снова начинается период ночной видимости международной космической станции, МКС.В начале месяца она наблюдается в южной части неба предпочтительно перед рассветом. В конце месяца можно наблюдать ее вечерние полеты. Это один из наиболее благоприятных периодов для наблюдения космической станции, написал ученый.