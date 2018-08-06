Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Дети ходили есть домой: лагерь в Краснотурьинске закрыт по решению суда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Nzuytsczsis

Дети ходили есть домой: лагерь в Краснотурьинске закрыт по решению суда

Сегодня, 17:40Свободное время
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Детские сады будущего: уникальный опыт Нижнего Тагила
Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле