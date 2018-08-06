Дети ходили есть домой: лагерь в Краснотурьинске закрыт по решению суда
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Детский лагерь Краснотурьинске закрылся по решению суда из-за нарушений обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Источник: «Вечерний Екатеринбург»
В частном детском лагере в Краснотурьинске выявлены нарушения СанПиНа.
В учреждении не было организовано питание: дети приносили еду с собой или ходили домой на время обеда. В лагере не было предусмотрено медицинское обслуживание, кроме того сотрудники и воспитанники ходили в один туалет, который не был оборудован кабинами с дверями и запорами.
Деятельность частного детского лагеря приостановлена ФССП по решению суда на 90 суток.
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