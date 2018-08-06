Официальный сайт Нижнего Тагила стал лидером по информационной открытости
Официальный сайт Нижнего Тагила занял первое место в рейтинге по информационной открытости среди городов с населением свыше 100 тысяч человек, по результатам исследования проектного центра.
Официальный сайт Нижнего Тагила стал лидером по результатам исследование информационной открытости официальных сайтов городов с населением более 100 тысяч человек. Эксперты рассматривали параметры, входящие в проект концепции «Умный город», и проводили аудит открытых данных.
Среди критериев для аудита изучались: функционирование обратной связи с жителями, наличие интерактивных разделов, сервиса мониторинга городских проблем, организация опросов, голосований, опубликование официальных документов и т.д.
Сайт Нижнего Тагила победил с коэффициентом в 100%. Второе место занял портал города Сочи, третье – сайт администрации Новошахтинска.
На официальном сайте Нижнего Тагила представлена исчерпывающая информация о городском хозяйстве, экономике, муниципальных услугах (даже больше, чем установлено законодательством!). На портале «Городской контроль» граждане могут написать обращение онлайн. Обращения находятся в открытом доступе, так что каждый может отследить их решение или посмотреть ответ от муниципалитета, отметили эксперты в итоговом обзоре.
Исследование было организовано проектным центром «Инфометр»