Официальный сайт Нижнего Тагила стал лидером по информационной открытости

Официальный сайт Нижнего Тагила стал лидером по результатам исследование информационной открытости официальных сайтов городов с населением более 100 тысяч человек. Эксперты рассматривали параметры, входящие в проект концепции «Умный город», и проводили аудит открытых данных.

На официальном сайте Нижнего Тагила представлена исчерпывающая информация о городском хозяйстве, экономике, муниципальных услугах (даже больше, чем установлено законодательством!). На портале «Городской контроль» граждане могут написать обращение онлайн. Обращения находятся в открытом доступе, так что каждый может отследить их решение или посмотреть ответ от муниципалитета, отметили эксперты в итоговом обзоре.