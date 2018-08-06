Ремонт фонтана в Театральном сквере начался в Нижнем Тагиле

Фонтан планируется закончить ко Дню города. В субботу и воскресенье уже начнутся праздники, там будет «Киндерград», так что к 10 числу должны закончить. Убирают все потрескавшееся, обновляют. Все, что было выявлено, все, что было некачественно сделано – обвалилось, обшелушилось, треснуло – все под замену. Там в основном плиточные работы, все по облицовке,прокомментировала руководитель отдела по работе со СМИ и информационно-аналитической работе администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк.