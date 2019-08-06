Два театра из Нижнего Тагила представят постановки на фестивале в Екатеринбурге

Новый Молодёжный театр представит на суд юных зрителей бэби-спектакль «Истории Ладошкиных» режиссёра из Прокопьевска Ирины Ивановой, Нижнетагильский театр кукол покажет спектакль «Царевна Несмеяна».

Также артисты Молодежного театра покажут театральный перформанс по произведениям поэта Велимира Хлебникова. По словам директора театра Наталии Мозжаковой, в постановке будет музыка, пластика и текст.

Постановка подразумевает очень близкое общение актёров с залом. Это не для каждого зрителя будет понятно, скорее всего, спектакль больше направлен на молодёжь, у которой более открытое восприятие, рассказала Наталия Мозжакова.