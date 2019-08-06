Оперный театр Екатеринбурга оказался на 12 месте среди богатейших театров России

В 2018 году доход театра составил 677,6 млн рублей. Доля бюджетного финансирования учреждения составила 78,9%.

На первом месте рейтинга оказался Большой театр, доход которого 8,6 млрд рублей, доля бюджетного финансирования – 57%.

На втором месте Мариинский театр в Санкт-Петербурге, на третьем - Новосибирский театр оперы и балета.