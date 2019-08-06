Оперный театр Екатеринбурга оказался на 12 месте среди богатейших театров России
Сегодня, 20:49Свободное времяФото: Медиахолдинг 1Mi
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Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета признан одним из богатейших театров страны. Рейтинг составил журнал Forbes.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2018 году доход театра составил 677,6 млн рублей. Доля бюджетного финансирования учреждения составила 78,9%.
На первом месте рейтинга оказался Большой театр, доход которого 8,6 млрд рублей, доля бюджетного финансирования – 57%.
На втором месте Мариинский театр в Санкт-Петербурге, на третьем - Новосибирский театр оперы и балета.
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