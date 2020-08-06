В Нижнем Тагиле на Руднике им. III Интернационала откроется новая спортивная площадка
Сегодня, 10:50Свободное времяФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле 7 августа состоится открытие новой спортивной площадки на Руднике им. III Интернационала в частном секторе, на улице Гоголя, 7, сообщает пресс-службе «ЕВРАЗ-НТМК».
Сюжеты: Нижний Тагил
Стоимость нового места отдыха составляет 216 тысяч рублей.
На площадке установлены два больших спортивных комплекса и три уличных тренажера — велотренажер, тренажер жим от груди, а также двойные лыжи.
Проект «Доступный спорт — отдаленным районам Нижнего Тагила» предложен инициативной группой ТОС «Молодежный».
Кроме того, накануне Дня физкультурника пройдет открытая тренировка для всех желающих.
В этом месяце также планируется сдать в эксплуатацию спортивную площадку на 9-м поселке.
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