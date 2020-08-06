В Нижнем Тагиле на Руднике им. III Интернационала откроется новая спортивная площадка

Стоимость нового места отдыха составляет 216 тысяч рублей.

На площадке установлены два больших спортивных комплекса и три уличных тренажера — велотренажер, тренажер жим от груди, а также двойные лыжи.

Проект «Доступный спорт — отдаленным районам Нижнего Тагила» предложен инициативной группой ТОС «Молодежный».

Кроме того, накануне Дня физкультурника пройдет открытая тренировка для всех желающих.