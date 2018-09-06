Копия памятника «Рабочий и колхозница» появилась в Верхней Пышме

Рядом с музеем автомобильной техники в городе Верхней Пышме появилась уменьшенная копия памятника «Рабочий и колхозница». Высота уральской копии составляет 19,2 метра вместе с постаментом.
5 сентября состоялось торжественное открытие копии памятника Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» в Верхней Пышме. Рядом с музеем автомобильной техники теперь будет расположена композиция высотой 19,2 метра.
Как сообщает «ТАСС», при изготовлении скульптуры использовался инновационный каркас из нержавеющей стали, при проектировании применялось 3D-сканирование. Отлит памятник из алюминия, рассказал журналистам президент уральского центра монументального искусства, директор мастерской, в которой изготовили композицию, Иван Дубровин.
Напомним, что оригинал «Рабочей и колхозницы» венчал павильон СССР, построенный для Всемирной выставки в Париже в 1937 году по проекту Бориса Иофана. Статуя стала символом советской эпохи и нашла отражение во многих советских и российских кинокартинах, а также является эмблемой киностудии «Мосфильм».