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Копия памятника «Рабочий и колхозница» появилась в Верхней Пышме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Копия памятника «Рабочий и колхозница» появилась в Верхней Пышме

Сегодня, 08:00Свободное время
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