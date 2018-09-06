Моржей не бросим! В Нижнем Тагиле поддержат любителей зимнего плавания

1 сентября на информационном стенде в клубе моржей появилось объявление об изменении цен. Согласно новому прейскуранту, произошло подорожание стоимости разовых занятий и абонементов на все виды услуг. В клубе моржей, помимо сезонного купания в проруби, есть возможность ходить в гимнастический и тренажёрный залы.

Тагильские моржи воспринимают свое занятие не только как спорт или закаливание. Для них клуб - это и место встречи единомышленников.

Люди съездили за свой счёт на Байкал, Тагил представляют. Для многих людей это второй дом. Мы там праздники справляли. Прорубь вообще золотая стала! сетует Лариса Федотова, член клуба моржей.

Цены на посещение действительно изменились с 1 сентября 2018 года, однако они не росли около трёх-четырёх лет, рассказали редакции в клубе моржей.

Поднятие цен требовалось давно, расценки были на самом деле мизерные. Четыре года цены не поднимались,пояснила в разговоре с TagilCity.ru Валентина Константинова, директор клуба моржей.

Ранее моржи - кроме оплаты услуг клуба - тратили свои деньги и на другие цели, например на оплату работ по расчистке проруби. В новом сезоне эти расходы тагильским моржам нести не придется. Кроме того, траты на обслуживание и оплату жилищно-коммунальных услуг учреждение берет на себя. Дело в том, что клуб моржей – учреждение муниципальное, поэтому средства выделяются городом.

Раньше они сами скидывались, чтобы нанять человека для расчистки проруби зимой, вырубки льда. Сейчас мы каждую зиму принимаем на работу, платим ему зарплату, люди теперь деньги на это не собирают,пояснил директор МАСОУ «Спартак» Алексей Тюрин в разговоре с TagilCity.ru.

Новое ценообразование, как и прежде, склоняет тагильчан к моржеванию.

Человек если моржуется, он за комплекс платил меньше, это стимулировало к моржеванию. Если ты будешь закаляться, то будешь платить меньше. Мы ведь клуб моржей? У нас всегда привилегия отдавалась моржам,пояснила в разговоре с TagilCity.ru директор клуба моржей Валентина Константинова.

В руководстве МАСОУ «Спартак» заверили, что корректировка цен на услуги еще ведется и будет произведена в меньшую сторону.

Прейскурант сейчас поменялся, он согласован с администрацией. Он всё равно подкорректируется, будет найден компромисс, потому что есть недовольные. Ситуация под контролем. Администрация города в курсе, прейскурант может быть скорректирован в меньшую сторону.

В новых условиях для членов клуба моржей предусмотрены новые льготы и бонусы. Так, по словам Алексея Тюрина, была введена скидка 50% для пенсионеров, люди старше 70 лет получат возможность ходить в клуб бесплатно. Кроме того, заслуженные моржи также не будут платить за услуги комплекса.

Если взять льготы, цена практически не поменялась. Я согласовал вопрос с Дмитрием Язовских, для тех, кто ездит выступать за честь города: мы им предоставим вход в клуб бесплатно. Одно время мы даже предоставляли абонементы в ФОК на ГГМ, чтобы они готовились к соревнованиям в бассейне. Сейчас я тоже пообещал моржам сделать это,заверил Алексей Тюрин.