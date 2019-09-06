Екатеринбургская певица Монеточка впустила клип об отсутствии денег
Сегодня, 08:45Свободное времяФото: Скриншот клипа Монеточки на Youtube
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Певица Лиза Монеточка из Екатеринбурга записала клип на песню «Нет монет».
Сюжеты: Екатеринбург
Песня является одной из самых популярных в ее альбоме «Раскраски для взрослых», выпущенном в прошлом году.
Половина клипа снята в жанре мультипликации. Монеточка там предстает в различных образах — от девушки, которой нечем оплатить покупки в магазине, до королевы и гламурной дивы.
Видео
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Видео: Youtube
За одну ночь ролик на Youtube набрал более 130 тысяч просмотров.
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