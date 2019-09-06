Екатеринбургская певица Монеточка впустила клип об отсутствии денег

Песня является одной из самых популярных в ее альбоме «Раскраски для взрослых», выпущенном в прошлом году.

Половина клипа снята в жанре мультипликации. Монеточка там предстает в различных образах — от девушки, которой нечем оплатить покупки в магазине, до королевы и гламурной дивы.

Видео Видео: Youtube