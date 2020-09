Астрологи рассказали кому из знаков зодиака предстоит сделать выбор в отношениях

Астрологи рассказали, каким знакам зодиака предстоит сделать выбор в отношениях 7 августа, а кому стоит присмотреться ко своей второй половине.

Овен День насыщенный и подходит для любых дел. Вам легко дается все, за что вы беретесь. Удачно могут решиться финансовые и имущественные вопросы. Несмотря на то, что работы будет много, останется время и для отдыха. Вам удается найти общий язык с любым человеком, даже самым привередливым. Старайтесь правильно выбирать цели, чтобы достичь успеха. Астрологи предсказывают отсутствие проблем со здоровьем. В отношениях возможны серьезные перемены. Чтобы нововведения пошли на пользу, правильно расставляйте акценты. Телец День идеален для общения. Вам легко найти подход к любому человеку. Возможно, у вас появятся новые знакомства или дружеские отношения, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Во второй половине дня займитесь решением финансовых вопросов. На работе придется хорошо потрудиться, чтобы добиться успеха. Вас будет все отвлекать. Если вы проявите трудолюбие и умерите любопытство, то вам обеспечен успех. Не рекомендуется брать на себя чужие обязательства и проводить личные встречи. В отношениях вы получите шанс сделать со своей второй половиной то, что не приходилось раньше. Близнецы Находить общий язык с окружающими сложно. Так что не пытайтесь кому-то что-то доказать. Лучше сосредоточьтесь на работе. Здесь просто доверьтесь своей интуиции. С финансами будьте аккуратнее. Ваше легкомыслие может привести к большим и бесполезным тратам. В этот день вам нужно как можно больше положительных эмоций, иначе вы утомитесь от напряжения. В отношениях не скрывайте переживаний. Вам тоже ответят доверием. Рак День будет сложным. Вам сложно ладить не только с окружающими, но и с самим собой. Поводов для мелких конфликтов будет много, но все же старайтесь сглаживать острые углы. Это будет сложно, потому что вам, наоборот, захочется спровоцировать открытый конфликт. Удачной пройдет день у тех, кто решит сосредоточиться на решении творческих задач. Увлекаться кофеином не стоит с самого утра, это может привести к плачевным последствиям. В отношениях если вам кажется, что ваше душевное состояние противоречиво, то обратитесь к своей второй половине. Она поможет разобраться в себе. Лев День начнется интересно и плодотворно. У вас будет много идей, которые захочется реализовать сразу. Такая возможность как раз будет. Вторая половина дня пройдет спокойно. У вас появится время на близких людей, а также тех, кто особенно дорог. На работе в ваш адрес будет немало комплиментов. Не стоит обольщаться, потому что за ними может скрываться ложь и расчет. В отношениях день обещает быть спокойным и без ярких событий. Если вы пока еще не встретили любовь, то день благоволит к новым знакомствам. Дева У вас будет много энергии, вы настойчивы и можете добиться всего, что планировали. Любые сложные дела легко поддаются решению. Возможны неожиданные финансовые поступления. В отношениях с окружающими возможны проблемы, и это вас огорчит. Иногда даже близкие могут понять вас неправильно. На повседневных делах сосредоточиться сложно. Однако в середине дня вас ожидают перемены, которые будут иметь положительный и отрицательный характер. В отношениях вам придется определиться с приоритетами. Возможно, вы даже решите расстаться с нынешним партнером. Весы В первой половине дня будьте осторожны. У вас может многое пойти не по плану, но старайтесь никуда не торопиться. Каждый свой шаг тщательно обдумывайте.Вторая половина дня больше подходит для общения. На работе всецело доверяйте своей интуиции. Она вас не подведет. Кроме того, ваши старания оценят по-достоинству. Обратите внимание на свое питание. Есть риск отравиться плохо промытым фруктом или подхватить инфекцию. Постарайтесь посмотреть на свои отношения со стороны. Если они лишены ясности, то многое вам станет понятно. Скорпион Вам удастся сделать многое. Только правильно оценивайте свои силы. Если вы не уверены, что сможете с чем-то справиться в одиночку, то лучше не беритесь. Возможны приятные события в семье. Некоторые представители знака получат хорошие новости. Не пытайтесь помириться с теми, с кем вы в ссоре. Это будет сделать тяжело. Для общения с партнером вам может не хватить энергии. Так что постарайтесь снизить активность. Стрелец День сложный и требует обдумывания каждого поступка. Будьте внимательны к мелочам. Старайтесь выполнить все обещания и никого не подвести. Ваши поступки привлекают много внимания. Они не останутся незамеченными. На работе вы ощутите прилив сил. Покажите, что вы отличный сотрудник и вас точно оценят. Возможно, вам даже предложат новую должность. В отношениях будьте аккуратны. Не поддавайтесь иллюзиям. Старайтесь реально оценивать своего партнера. Козерог День подходит для общения. Вы говорите то, о чем думаете и всем это нравится. При этом расположение вам завоевать легко, потому что вы знаете кому, что и когда надо сказать. Привычные дела могут показаться скучными, а потому проявите творческий подход и сразу станет лучше. На работе будьте осторожны, чтобы не наделать непростительных ошибок. Следите за своим душевным состоянием. Ваша нервная система находится в нестабильном состоянии. Это сказывается стресс, усталость и недосып. В общении своей второй половиной старайтесь больше слушать, а не говорить. Возможно, вы узнаете что-то новое. Водолей Вы отлично понимаете окружающих, видите их насквозь. Будет шанс помириться с теми, с кем вы были в ссоре. Вам может быть сложнее выполнять дела, с которыми вы справлялись раньше в одиночку. Не бойтесь просить помощи. Ваши мысли на работе не будут давать покоя. Вы можете засомневаться, что находитесь на своем месте. Астрологи советуют сходить в спортивный зал. В отношениях пора бы сделать своей второй половине что-то приятное. чтобы укрепить отношения. Луна Вы полны решимости и энергичности. Вам легко преодолевать любые преграды. Однако подумайте, что стоит сделать в первую очередь, а что лучше оставить без внимания. На работе ваше воображение станет лучшим помощником. Учтите, что слишком опасно ярко выражать свои эмоции. Вас могут неправильно понять. Старайтесь держать их под контролем. В отношениях, возможно, придется сделать выбор.

