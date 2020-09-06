Астрологи рассказали кому из знаков зодиака предстоит сделать выбор в отношениях

Рак

День будет сложным. Вам сложно ладить не только с окружающими, но и с самим собой. Поводов для мелких конфликтов будет много, но все же старайтесь сглаживать острые углы. Это будет сложно, потому что вам, наоборот, захочется спровоцировать открытый конфликт. Удачной пройдет день у тех, кто решит сосредоточиться на решении творческих задач. Увлекаться кофеином не стоит с самого утра, это может привести к плачевным последствиям. В отношениях если вам кажется, что ваше душевное состояние противоречиво, то обратитесь к своей второй половине. Она поможет разобраться в себе.