Фестиваль театров малых городов России пройдет в Нижнем Тагиле

У победителей конкурса будет возможность показать свою работу в Москве, рассказала представитель театра наций Елена Носова. Участникам предстоит не только показывать свои спектакли, но и смотреть чужие, участвовать в мастер-классах и других мероприятиях. Елена Носова добавила, что в рамках мероприятия также будут проводиться встречи с деятелями культуры, семинары и мастер-классы.