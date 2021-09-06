«Места для поцелуев» появятся в Нижнем Тагиле

Городские власти Нижнего Тагила планируют установить три специальных знака «места для поцелуев» в скверах и парках города. Возможно, в будущем, знаков станет больше.

Места для установки знаков уже утверждены, идею высказали представители бизнеса на встрече с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Один из предпринимателей выразил желание разработать дизайн самих знаков в подарок городу, сообщает АН "Между строк". По некоторым предположениям, знаки «места для поцелуев» установят на набережной городского пруда, в сквере у ДК «Юбилейный», в районе ротонды и в парке им. А. П. Бондина. При положительной реакции горожан на нововведение подобные знаки установят и в других местах города, посещаемых тагильчанами. Напомним, в середине июля 2021 года известный видеоблогер раскритиковал парки и скверы Екатеринбурга. Блогер Илья Варламов раскритиковал Екатеринбург и Ригу из-за благоустройства парков

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