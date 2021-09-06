«Места для поцелуев» появятся в Нижнем Тагиле

«Места для поцелуев» появятся в Нижнем Тагиле
«Места для поцелуев» появятся в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:51Свободное времяФото: 1MI
Городские власти Нижнего Тагила планируют установить три специальных знака «места для поцелуев» в скверах и парках города. Возможно, в будущем, знаков станет больше.

Места для установки знаков уже утверждены, идею высказали представители бизнеса на встрече с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Один из предпринимателей выразил желание разработать дизайн самих знаков в подарок городу, сообщает АН "Между строк".

По некоторым предположениям, знаки «места для поцелуев» установят на набережной городского пруда, в сквере у ДК «Юбилейный», в районе ротонды и в парке им. А. П. Бондина. При положительной реакции горожан на нововведение подобные знаки установят и в других местах города, посещаемых тагильчанами.

Напомним, в середине июля 2021 года известный видеоблогер раскритиковал парки и скверы Екатеринбурга.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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