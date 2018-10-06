Фольклорный коллектив из Нижнего Тагила принял участие в фестивале культур России
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В Туапсе проходил фестиваль культур России на базе детского центра «Орлёнок». Нижний Тагил представлял фольклорный коллектив «Василинка» Городского дворца детского и юношеского творчества.
Сюжеты: Нижний Тагил
На фестиваль тагильчане попали впервые. Им предстояло поведать другим участникам о традициях своего региона. В частушках и припевках коллектив «Василинки» рассказал о нижнетагильских заводах, Лисьей горе, творчестве Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
Тагильчане познакомились с ребятами из многих регионов России и узнали много интересного о других культурах, сообщает «Тагил-ТВ».
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