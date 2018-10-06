Фольклорный коллектив из Нижнего Тагила принял участие в фестивале культур России

На фестиваль тагильчане попали впервые. Им предстояло поведать другим участникам о традициях своего региона. В частушках и припевках коллектив «Василинки» рассказал о нижнетагильских заводах, Лисьей горе, творчестве Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка.