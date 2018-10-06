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Фольклорный коллектив из Нижнего Тагила принял участие в фестивале культур России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Opera snimok 2018 10 05 132921 www.youtube.com

Фольклорный коллектив из Нижнего Тагила принял участие в фестивале культур России

Сегодня, 12:20Свободное время
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