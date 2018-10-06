Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Дракониды 8 октября

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Метеорный поток Дракониды смогут наблюдать жители Урала с 6 по 10 октября.
Пик «звездного дождя» придется на 8 октября. Метеорный поток носит такое название, поскольку его центр расположен в созвездии Дракона.
Как отмечают специалисты, «падающие звезды» можно будет увидеть в любой части неба, главное - это отсутствие облаков. Скорость потока составит примерно 10 метеоров в час. Для наилучшей видимости потока сведловчанам рекомендуется наблюдать за ним за городом вдали от огней крупных населенных пунктов, пишет Е1.RU.
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