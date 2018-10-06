Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Дракониды 8 октября
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Stars 1246590 960 720

Свердловчане смогут наблюдать метеорный поток Дракониды 8 октября

Сегодня, 13:40Свободное время
Читайте
также
Жестокость не по-детски: почему свердловские подростки нападают на инвалидов
Свердловскую область ждет внеплановое повышение тарифов ЖКХ
Будни в Нижнем Тагиле: День пожилого человека, фестиваль кино и экстрим