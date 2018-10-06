Юные тагильчане смогут принять участие в конкурсе рисунков о цирке

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В Нижнем Тагиле стартовал конкурс детского рисунка «Цирк моей мечты».
Сюжеты: Нижний Тагил
Конкурс проводится ГДДЮТ с 1 по 30 октября. Всего работы будут оцениваться в четырех номинациях «Животные-друзья цирка» (для детей от 6 до 8 лет), «Невероятный трюк» (для детей от 9 до 12 лет), «Афиша цирка» (для детей от 13 до 17 лет), «Цирк-это радость» (для детей с ОВЗ от 6 до 17 лет).
Победитель в номинации «Афиша цирка» сможет в детальнейшем сотрудничать с Нижнетагильским цирком. Кроме того, победители конкурса получат билеты на представление и станут участниками праздника с экскурсией по закулисью цирка, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
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