Юные тагильчане смогут принять участие в конкурсе рисунков о цирке

Конкурс проводится ГДДЮТ с 1 по 30 октября. Всего работы будут оцениваться в четырех номинациях «Животные-друзья цирка» (для детей от 6 до 8 лет), «Невероятный трюк» (для детей от 9 до 12 лет), «Афиша цирка» (для детей от 13 до 17 лет), «Цирк-это радость» (для детей с ОВЗ от 6 до 17 лет).