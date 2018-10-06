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Юные тагильчане смогут принять участие в конкурсе рисунков о цирке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Юные тагильчане смогут принять участие в конкурсе рисунков о цирке

Сегодня, 09:00Свободное время
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