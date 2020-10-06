Стали известны знаки зодиака, которым придется держать себя в руках 7 октября

Весы

Разногласий и споров в начале дня избежать вряд ли получится. Однако в ваших силах не довести ситуацию до крупного конфликта. Старайтесь не придавать значения пустякам и во всем сохраняйте позитив. Вы не управляете ситуацией, а потому ждите, пока она прояснится. После обеда настроение улучшится. Пора бы приступать к важным делам. Вы отлично справляетесь там, где это не получается у других. С финансами все будет складываться более чем удачно. Если вы давно планируете крупные покупки, то как раз самое время это сделать. В отношениях вы будете слишком осторожны и подозрительны. Это не лучшим образом скажется на общении со второй половиной. Старайтесь хотя бы не показывать своего волнения.