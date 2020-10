Стали известны знаки зодиака, которым придется держать себя в руках 7 октября

Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака придется держать себя в руках, чтобы избежать конфликтов, а кому пора задуматься о будущем 7 октября.

Овен День ожидается волнительный. Большинство переживаний, скорее всего, будут связаны с романтическими отношениями. Отличный период для самовыражения, так как повысится интерес к творчеству. Во второй половине дня будет сложно скрывать свои чувства, но это и не требуется. На работе будьте готовы к сложностям с деловыми контактами. Возможны некоторые задержки или незапланированные ситуации. Вечером постарайтесь найти время для отдыха. В отношениях тоже будьте аккуратны, так как вас ждут перемены. Они произойдут спонтанно и по независящим от вас обстоятельствам. Телец Утром будьте внимательнее, старайтесь не упускать ошибок, иначе потом придется решать ряд проблем. Если обстоятельства позволяют, то лучше отдохните и займитесь несложными делами. На работе вы зарекомендуете себя как хороший профессионал. В заключении сделок и переговорах с партнерами вам не будет равных. Однако не перегрузите себя. В отношениях, если у вас был сложный период, то он подойдет к концу. Вы найдете взаимопонимание со своей второй половиной. Близнецы Будьте сдержаннее, особенно в утреннее время. Любое ваше неосторожно сказанное слово может стать причиной конфликта с близким человеком. Старайтесь обдумывать каждый свой поступок, чтобы потом не пришлось жалеть. После обеда влияние позитивных тенденций усилится. На работе вам предстоит подчиниться обстоятельствам. Сейчас от вас они не зависят. Вечером устройте себе приятный отдых, который принесет позитивные эмоции — сходите на массаж, потанцуйте, займитесь спортом. Рак День идеален для любых встреч. Вам легко удается завоевать расположение окружающих. Сложности могут возникнуть у тех представителей знака, которым придется заниматься работой, требующей максимальной концентрации. Это связано с тем, что все будет отвлекать и собраться с мыслями будет крайне тяжело. Однако переживать нет повода, потому что ни одна ошибка мимо вас не пройдет. Старайтесь не переживать по каждому поводу. Сохраняйте спокойствие что бы ни происходило. В отношениях много будет зависеть от ваших поступков и желаний. Постарайтесь не ввязываться в авантюры и не рисковать. Лев День будет противоречивым в эмоциональном плане. Вы будете совершать нелогичные и непредсказуемые поступки. Вам сложно ладить с окружающими, вы рискуете серьезно обидеть дорогого человека. Слушайте свою интуицию, она в этот день ваш лучший советчик. Возможны незапланированные траты, но они будут оправданы. На работе вы будете очень активны. Если вдруг придется выступить с инициативой, не бойтесь ее проявить. Астрологи предсказывают перемены. Поэкспериментируйте со своим внешним видом, возможно, вы наконец найдете то что вам понравится. В отношениях настало благоприятное время, чтобы освежить чувства и вернуть в них былую яркость. Дева День обещает быть сложным. Старайтесь быть внимательным к каждой мелочи. Утром придется очень постараться, чтобы наладить контакт с близкими. Если во второй половине дня вы сосредоточитесь на практических задачах, то она пройдет удачно. В общении тоже могут возникнуть сложности, вас не всегда правильно понимают. Астрологи предсказывают меланхоличное настроение. Постарайтесь отдохнуть настолько, насколько это возможно. В отношениях не стоит много думать. Действуйте здесь и сейчас. Это поможет укрепить ваш союз. Весы Разногласий и споров в начале дня избежать вряд ли получится. Однако в ваших силах не довести ситуацию до крупного конфликта. Старайтесь не придавать значения пустякам и во всем сохраняйте позитив. Вы не управляете ситуацией, а потому ждите, пока она прояснится. После обеда настроение улучшится. Пора бы приступать к важным делам. Вы отлично справляетесь там, где это не получается у других. С финансами все будет складываться более чем удачно. Если вы давно планируете крупные покупки, то как раз самое время это сделать. В отношениях вы будете слишком осторожны и подозрительны. Это не лучшим образом скажется на общении со второй половиной. Старайтесь хотя бы не показывать своего волнения. Скорпион День идеален для решения финансовых вопросов. Вы тонко чувствуете ситуацию и готовы быстро принимать решения. Вас переполняет энергия, а потому вы действуете очень быстро и успеваете даже больше, чем требовалось. Медлительность других будет раздражать, но держите себя в руках. В карьере вас ожидает желаемый успех, вы зарекомендуете себя как профессионала. Во второй половине дня ждите перемен. Они могут заставить вас изменить свои планы. К вечеру вы будете вымотаны. Однако результаты дня вас порадуют. Восполнить энергию поможет спорт и правильное питание. В отношениях будет ощущаться застой. Однако лучше оставить все как есть. Если вы попытаетесь изменить ситуацию, то ничего хорошего не выйдет. Стрелец Хорошее время для многих дел. Неважно, сложные задачи или простые, они будут решаться одинаково легко. Чем больше стараний вы проявите, тем удачнее все будет складываться. Однако уже во второй половине дня вы почувствуете усталость. Найдите время для отдыха, иначе рискуете быть выжатым «как лимон». На работе начальство вас заметит. Возможно, даже предложат повышение или должность с более высокой оплатой труда. В отношениях вы как никогда хорошо чувствуете свою вторую половину. Козерог День будет полон эмоций, но не только приятных. Вам сложно взять себя в руки, эмоции слишком сильно выражены, но если у вас получится сделать это, то вы избежите серьезных проблем. С деньгами будьте аккуратнее, так как высока вероятность приобрести массу ненужных вам вещей. Астрологи предсказывают перспективы в карьере. Вам могут предложить повышение, но будьте осторожны. Подумайте, справитесь ли вы с новыми обязанностями. Если вы уверены в своих силах, то смело принимайтесь за дело. В отношениях поставьте на первое место потребности своей второй половины. Исполняйте свои обязательства, иначе возникнет немало проблем. Водолей День пройдет удачно. Вам легко удается решать любые вопросы и находить пути выхода из нестандартных ситуаций. Неплохо пройдут переговоры с партнерами, но учтите, пока все договоренности будут только предварительными. Важных обещаний никому не давайте, не факт, что вы сможете их выполнить. Лучше не обнадеживать человека. В конце дня вы почувствуете легкую усталость, но в целом полезного вы успеете сделать очень много. В отношениях вы получите хорошие новости относительно своей второй половины. Однако перспективы будут вам не очень понятны. Рыбы В этот день можно строить планы на будущее и оценивать перспективы. Не отказывайтесь от переговоров о сотрудничестве, они тоже пройдут удачно. С началом конкретных действий не торопитесь, так как время не самое благоприятное. Будьте осторожны. Не рискуйте понапрасну. Если можно без этого обойтись, то и не стоит даже пробовать. На работе вам могут предложить повышение. Старайтесь избегать конфликтов с окружающими, вам будет сложно контролировать свои чувства. В отношениях вы попытаетесь разобраться, насколько вы крепкая пара.

