Международная Демидовская ассамблея пройдет в Нижнем Тагиле

Международная Демидовская ассамблея пройдет в Нижнем Тагиле
Международная Демидовская ассамблея пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:24Свободное времяФото: Яндекс.Карты
Одиннадцатая международная Демидовская ассамблея пройдет в Нижнем Тагиле и Невьянске с 8 по 11 октября. Она приурочена к четырем знаменательным датам.

В частности, со дня рождения родоначальника династии Никиты Демидова исполняется 365 лет, уральской металлургии исполняется 320 лет, 320 лет Невьянску, а также 180-летие со дня создания Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Международный Демидовский фонд учрежден в 1992 году. Он предназначен для содействия в сохранении и развитии культурного и промышленного потенциала России.

В рамках Ассамблеи состоится научная конференция, доклады на которой будут посвящены демидовской теме в России, Западной Европе и США. По результатам мероприятия планируется подписать меморандум о создании «Единого демидовского музейного пространства» и подготовить издание «Демидовские коллекции и музеи» на русском и английском языках, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

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