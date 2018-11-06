200 тагильских учащихся приняли участие в фестивале «Звёздный фейерверк»
Сегодня, 07:30Свободное времяФото: 66.mchs.gov.ru
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В Нижнем Тагиле прошёл фестиваль детского творчества противопожарной направленности «Звёздный фейерверк». Мероприятие собрало 200 учащихся из 32 образовательных учреждений города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Участники отборочных туров фестиваля «Звёздный фейерверк» на школьном уровне 4 ноября собрались на сцене городского Дворца детского и юношеского творчества, где представили на суд жюри творческие номера в номинациях «Вокальный жанр», «Авторская песня», «Танец», «Художественное слово» и «Народное творчество».
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Каждый из представленных номеров был высоко оценён судьями и вызвал бурю зрительских эмоций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Победители и призёры фестиваля будут награждены в декабре.
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