200 тагильских учащихся приняли участие в фестивале «Звёздный фейерверк»

Участники отборочных туров фестиваля «Звёздный фейерверк» на школьном уровне 4 ноября собрались на сцене городского Дворца детского и юношеского творчества, где представили на суд жюри творческие номера в номинациях «Вокальный жанр», «Авторская песня», «Танец», «Художественное слово» и «Народное творчество».

Каждый из представленных номеров был высоко оценён судьями и вызвал бурю зрительских эмоций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Победители и призёры фестиваля будут награждены в декабре.