Екатеринбургская митрополия получила награду за освещение «Царских дней»
Сегодня, 06:30Свободное времяФото: Екатеринбургская епархия
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Екатеринбургская митрополия была награждена на фестивале православных СМИ, проходившем в Подмосковье.
Сюжеты: Екатеринбург
В этом году фестиваль проходил во второй раз. Приз достался екатеринбуржцам за освещение 100-летия со дня гибели царской семьи.
Члены пресс-службы получили статуэтку в виде апостола Павла.
Огромное спасибо за вашу бесценную «лепту» в информационную кампанию, посвященную 100-летию подвига Царской семьи. Это наша общая награда, поблагодарила уральских коллег руководитель епархиальной пресс-службы Анжела Тамбова.
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