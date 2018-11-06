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Кинотеатр «Родина» и ТРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле выставлены на продажу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кинотеатр «Родина» и ТРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле выставлены на продажу

Сегодня, 18:58Свободное времяФото: russia-nt.ru
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