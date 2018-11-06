Кинотеатр «Родина» и ТРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле выставлены на продажу
Сегодня, 18:58Свободное времяФото: russia-nt.ru
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В Нижнем Тагиле кинотеатр «Родина» и торгово-развлекательный центр «Россия» были выставлены на продажу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Объявления о продаже появились в интернете. «Россия» продается за 152,4 млн рублей, «Родина» — за 84,8 млн рублей.
Как пишет ИА «Все новости», разместивший объявление пояснил, что в настоящие время владельцы помещений ищут пути для перемены назначения помещений.
Кроме того в объявлении указано, что помещения можно переделать под необходимый покупателю вид деятельности. Также собственники продают право на реконструкцию ТРЦ «Россия», стоимость которой равна 18 млн рублей.
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