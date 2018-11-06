Кинотеатр «Родина» и ТРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле выставлены на продажу

Объявления о продаже появились в интернете. «Россия» продается за 152,4 млн рублей, «Родина» — за 84,8 млн рублей.

Как пишет ИА «Все новости», разместивший объявление пояснил, что в настоящие время владельцы помещений ищут пути для перемены назначения помещений.