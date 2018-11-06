Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Житель Ревды принёс в монастырь часы царского медика Евгения Боткина‍
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1541419522 dsc7217

Житель Ревды принёс в монастырь часы царского медика Евгения Боткина‍

Сегодня, 06:00Свободное времяФото: Екатеринбургская епархия
Читайте
также
Директор молодежной политики Среднего Урала: государство не просило вас рожать
Своевременные решения, запоздалые дела и скудные мысли: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: Чайковский, танцующие пенсионеры и День матери
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина